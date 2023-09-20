В Каменском произошел взрыв на АЗС: что известно о последствиях

В Каменском, что на Днепропетровщине, в ночь на 20 сентября прогремел взрыв на АЗС.

Сначала информация появилась в местных телеграмм-каналах, однако с утра ее подтвердил городской голова Каменского Андрей Билоусов.

Как сообщил чиновник, взрыв произошел около трех часов ночи на АЗС «Манго», расположенной на Елизаветовском шоссе. На месте работали ГСЧС-ники и полиция. Повреждение получил минимаркет на заправке.

У места инцидента был ощутим резкий запах газа. Пока причины и обстоятельства выясняются. Никто не пострадал.

Напомним, за последние сутки в Днепре проверяли все школы города из-за сообщений о взрывчатке. Правоохранители обследовали 154 учебных заведения, но информация не подтвердилась. Ранее в городе дотла сгорел автомобиль, который стоит более полумиллиона гривен.

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