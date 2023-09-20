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На Дніпропетровщині віднайшли тайник зі зброєю: серед знахідок – російська реактивна граната

Сьогодні 15:32
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На Дніпропетровщині знайшли таємний схрон зі зброєю.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині віднайшли тайник зі зброєю: серед знахідок - російська реактивна граната

СБУ на Дніпропетровщині віднайшла таємний схрон зі зброєю. Бойові засоби ураження ховали в одному із приватних будинків в селищі Новопетровське Межівського району.

З тайника вилучено:

▪️ 15 протипіхотних мін;
▪️ майже 200 тротилових шашок з електродетонаторами;
▪️ російську реактивну штурмову гранату «Таволга-1»;
▪️ понад 11 тисяч набоїв різного калібру.

Наразі всі вилучені засоби ураження направлено на експертизу для подальшої їх передачі на потреби Збройних Сил України.

Крім того, тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування прихованих арсеналів.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині віднайшли тайник зі зброєю: серед знахідок - російська реактивна гранатаУкраїнська

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