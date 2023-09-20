В Днепре вандалы «разбирают на запчасти» шеринговые самокаты: сняли колеса и аккумуляторы (ФОТО)

То их в реке утопят, то в мусорник выбросят, то подвесят на дереве или «украсят» бельем.
Но на этот раз вандалы пошли дальше. Они решили «разобрать» самокаты на запчасти.
Так, на одном из жилмассивов заметили самокат без колес, а на другой локации города – без аккумуляторов.
Фото опубликовали в Telegram-канале «Х*Днепр».
Кто и зачем это сделал – неизвестно.
Напомним, сервис проката самокатов заработал в нашем городе в 2021 году. После начала полномасштабной войны компании, предоставлявшие эти услуги, приостановили работу. И только в апреле 2023-го шеринг самокатов стал снова доступным в Днепре.
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