На Днепропетровщине мужчину забили до смерти и бросили его тело в выгребную яму

Мать пропавшего рассказала, что сын вышел из дома и не вернулся. Правоохранители начали поиск мужчины и установили, что к смерти пропавшего причастен 40-летний односельчанин. Было установлено, что 17 августа у дома подозреваемого между мужчинами произошла ссора, во время которой нападавший нанес приятелю смертельные телесные повреждения. Чтобы скрыть преступление и избежать наказания, злоумышленник спрятал тело в выгребную яму на территории собственного домовладения.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
11 ноября следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
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