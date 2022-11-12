На Дніпропетровщині чоловіка забили до смерті та кинули його тіло у вигрібну яму

19 серпня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 44-річного мешканця села у Петриківському районі.

Мати зниклого розповіла, що син вийшов з дому та не повернувся. Правоохоронці розпочали пошуки чоловіка та встановили, що до смерті зниклого причетний 40-річний односелець. Було встановлено, що 17 серпня біля будинку підозрюваного між чоловіками сталася сварка, під час якої нападник завдав приятелю смертельні тілесні ушкодження. Щоб приховати злочин та уникнути покарання, зловмисник сховав тіло у вигрібну яму на території власного домоволодіння.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

11 листопада слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: