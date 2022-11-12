14-летний мальчик переплыл залив, чтобы помочь родным: в Кривом Роге спасают семью, которая подорвалась на мине

Чтобы спастись, 49-летняя Людмила и ее четверо детей, которые жили в этом поселке, выехали на машине в село Новорайск. Но по дороге автомобиль семьи взорвался на мине, которую оставили россияне.
Об этом пишет Александр Вилкул, начальник военной администрации Кривого Рога.
К сожалению, старшие дети женщины, Александр и Татьяна, погибли из-за взрыва.
14-летний Михаил первым пришел в себя. Парень вытащил из машины 9-летнюю сестру и мать. Они пошли вместе искать ближайшее село и через два часа дошли до разрушенного Каирского моста. Чтобы спасти родных, мальчик переплыл залив и дошел до села Новые Каиры. Там Михаил увидел наших военных, которые на лодке переправили маму с сестрой на другой берег. Семью эвакуировали в Кривой Рог, сейчас они находятся в больнице.
Состояние матери и сестры тяжелое, но стабильное. Для их спасения наши врачи сделали все. Эта история проходит через душу. Это судьбы людей. Это героизм детей нашего поколения. Я уверен, что Михаил достоин самых высоких государственных наград. И я обязательно сделаю представление на награждение. А твари, воюющие с женщинами и детьми, будут гореть в аду. И мы им в этом поможем, – написал Александр Вилкул.
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