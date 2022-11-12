Рф может нанести новый массированный удар по Украине: когда

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
Они крайне любят примерно на такие дни провести какие-то провокации, — заявил Игнат.
При этом он отметил, что хотя россия и продолжает накапливать оружие, в том числе ракеты, они все же значительно исчерпали свои запасы.
Те ракеты, которые были у них до полномасштабного вторжения, делались ими годами. Их складировали, подвозили, размещали… Это очень сложный процесс изготовления ракеты. Это не один день-два делается, — объяснил он.
Также Игнат подчеркнул, что выпустив невероятное количество ракет по Украине, оккупанты не могут себе позволить часто выпускать такие же залпы, как, например, 10 октября. Поэтому они накапливают свой запас, чтобы в определенный момент нанести удар.
Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и берегите себя!
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