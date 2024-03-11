На Днепропетровщине мужчина «закосил» под военного, вклеив свое фото в чужое удостоверение

В Кривом Роге осудили мужчину, который пытался выдать себя за военного.

В Кривом Роге осудили мужчину, который вклеил собственное фото в чужой военный билет. Во время общения с полицейскими мужчина предоставил документ с признаками подделки и это заметили правоохранители.

Дополнительная проверка подтвердила, что фото в документе не принадлежит его владельцу. В конце концов против злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Как рассказал впоследствии подозреваемый, документ он нашел на улице, а затем решил вклеить свое фото и изменить фамилию владельца удостоверения.

Недавно состоялся суд, в ходе которого обвиняемому присудили один год и четыре месяца заключения с испытательным сроком один год по делу о подделке документов.

Напомним, в Киеве судили охранника ЖК, который в домовом чате предупреждал о визитах ТЦК.

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