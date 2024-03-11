На Дніпропетровщині чоловік “закосив” під військового, вклеївши своє фото в чуже посвідчення

У Кривому Розі осудили чоловіка, який вклеїв власне фото у чужий військовий квиток. Під час спілкування з поліцейськими, чоловʼяга надав документ з ознаками підробки і це помітили правоохоронці.
Додаткова перевірка підтвердила, що фото у документі не належить його власнику. Врешті-решт проти зловмисника відкрили кримінальну справу.
Як розповів згодом підозрюваний, документ він знайшов на вулиці, а потім вирішив вклеїти своє фото та дещо змінити прізвище власника посвідчення.
Нещодавно відбувся суд, під час якого обвинуваченому присудили один рік і чотири місяці увʼязнення з випробувальним терміном один рік, у справі про підробку документів.
Нагадаємо, у Києві судили охоронця ЖК, який в будинковому чаті попереджав про візити ТЦК.
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