На Днепропетровщине мужчина год насиловал 11-летнюю дочь сожительницы

На Днепропетровщине мужчина год насиловал дочь сожительницы, оставаясь с ней наедине.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
По данным следствия, на момент начала совершения противоправных действий девочке было 11 лет.
Жителю Днепропетровщины уже сообщили о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Кроме того, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Майнуловском проспекте изнасиловали 36-летнюю женщину. Позже насильника задержали.
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