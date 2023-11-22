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У Дніпрі встановлюють особу ґвалтівника, який напав у під’їзді на 36-річну жінку

Сьогодні 14:10
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У Дніпрі невідомий напав на 36-річну жінку та зґвалтував її у під'їзді багатоповерхівки.

Новости Днепра про У Дніпрі встановлюють особу ґвалтівника, який напав у під'їзді на 36-річну жінку

Увечері 21 листопада, на Майнулівському проспекті, невідомий напав на 36-річну жінку. Дніпрянка поверталася додому, коли разом з нею до під’їзду зайшов незнайомець. Чоловік, пригрозивши ножем, змусив містянку піднятися вище по сходах, де намагався її зґвалтувати. Коли це зробити як він задумав не вдалося, тоді нападник змусив постраждалу до орального сексу. 

Після чого вкрав сумку з паспортом, грошима – близько 400 грн, банківською карткою і телефоном, та втік. На місце злочину прибули медики та поліція. 

Редакції Dnepr.info у поліції підтвердили факт злочину. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) кримінального кодексу України. Встановлюють особу зловмисника. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до суду скерували справу мешканця Дніпра, який ґвалтував власну малолітню доньку. 

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Новости Днепра про У Дніпрі встановлюють особу ґвалтівника, який напав у під'їзді на 36-річну жінкуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі встановлюють особу ґвалтівника, який напав у під'їзді на 36-річну жінкуРусский

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