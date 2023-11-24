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Стежив за продавчинею по дорозі додому: у Дніпрі піймали ґвалтівника

Сьогодні 12:30
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У Дніпрі встановили особу ґвалтівника 36-річної жінки.

Новости Днепра про Стежив за продавчинею по дорозі додому: у Дніпрі піймали ґвалтівника

Днями стало відомо, що на Майнулівському проспекті зґвалтували 36-річну жінку. Як повідомив заступник Голови НПУ – начальник кримінальної поліції Національної поліції України Андрій Нєбитов, нападника затримали. 

Постраждала жінка працює консультантом у магазині. У вівторок, 21 листопада, вона затрималася на роботі до пізнього вечора. Продавчиня поспішала додому, тому що втомилася та хотіла зігрітися, бо на вулиці був мороз. Чула позаду себе кроки, але спочатку не надала цьому значення. 

Як виявилося пізніше, нападник стежив за жінкою, коли та поверталася додому, і забіг разом з нею до під’їзду, де пригрозивши ножем, зґвалтував. Постраждала благала ґвалтівника її відпустити, але той продовжив задумане, після чого вкрав у неї сумку з грошима та втік. 

Жінка зуміла запам’ятати тільки приблизний вік та зріст ґвалтівника. Як тільки нападник пішов, вона викликала поліцію та повідомила про злочин. Крок за кроком правоохоронці “йшли” за слідом зловмисника, і впродовж доби його вдалося затримати. 

Ґвалтівником виявився 35-річний дніпрянин, який раніше відбував покарання за крадіжки. Йому вже повідомлено про підозру за зґвалтування та розбій і поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Новости Днепра про Стежив за продавчинею по дорозі додому: у Дніпрі піймали ґвалтівника

Андрій Нєбитов надав декілька порад, які можуть допомогти не стати жертвою ґвалтівника. Посадовець зазначив, що такі прикрі випадки можуть статися з будь-якою людиною, незалежно від віку, статі чи соціального статусу, тому варто завжди дбати про свою особисту безпеку. 

  • Обирайте для себе добре освітлений та багатолюдний шлях додому. Нехай довший, але безпечніший.
  • Потурбуйтесь про освітлення біля та всередині під’їздів. А найкращим рішенням буде встановлення відеонагляду та чергування консьєржа.
  • Повідомляйте близьких і рідних про свої плани, маршрут руху та орієнтовний таймінг.
  • Ніколи не заходьте з підозрілими людьми у підʼїзд. Тримайте зв’язок із рідними, якщо щось запідозрили.

Нєбитов зазначив, що якби не повідомлення жінки та швидке реагування поліції, невідомо скільки б ще було жертв цього насильника у Дніпрі. Тому, якщо ви стали свідком або постраждали від злочину, важливо не зволікати й негайно звернутися до поліції.

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Новости Днепра про Стежив за продавчинею по дорозі додому: у Дніпрі піймали ґвалтівникаУкраїнська

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