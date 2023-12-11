«Война никого не жалеет»: на фронте погиб известный украинский актер

Печальное известие сообщила супруга актера Дария Орехова на своей Facebook-странице.
Детали о гибели Андрея Павленко нет, но известно, что актер долгое время находился на фронте. Супруга Андрея Дария Орехова написала щемящий пост в фейсбуке.
Война никого не жалеет… война уносит наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Я буду очень скучать по тебе любимый, – написала жена Андрея Павленко.
У Андрея осталось двое детей.
На гибель актера также отреагировал его коллега Олесь Кацион. Художник отметил, что Андрей был одаренным актером, режиссером и военнослужащим ВСУ.
Любящий отец и патриот Украины. Это ужасное потрясение для всех, кто его знал, – добавил он.
Получив разрешение от родных, Олесь опубликовал одно из последних стихотворений, написанных Андреем Павленко.
Часу у миті не буває,
Бо кожна мить у часі — незабутня.
Тік-Так — цей такт прекрасний,
Так й Тік — разом назавжди.
І кожен знає той момент, що можна зупинити,
Коли приходить час,
Та мить, коли тобі час йти…
Ти йди, не зупиняйся,
І не дивися на годинник: він може зупинитись!
А мить твоя — така прекрасна!
Не зупиняйся, час,
Ти зачекай на мить…
Я не готовий, чуєш,
час, будь ласка!
Всього на мить.
Благаю, зупиняйся час від часу.
Андрей Павленко прежде всего известен следующими фильмами и сериалами:
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