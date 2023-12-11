«Война никого не жалеет»: на фронте погиб известный украинский актер

Украинский актер Андрей Павленко погиб на войне

Печальное известие сообщила супруга актера Дария Орехова на своей Facebook-странице.

Детали о гибели Андрея Павленко нет, но известно, что актер долгое время находился на фронте. Супруга Андрея Дария Орехова написала щемящий пост в фейсбуке.

Война никого не жалеет… война уносит наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Я буду очень скучать по тебе любимый, – написала жена Андрея Павленко.

У Андрея осталось двое детей.

На гибель актера также отреагировал его коллега Олесь Кацион. Художник отметил, что Андрей был одаренным актером, режиссером и военнослужащим ВСУ.

Любящий отец и патриот Украины. Это ужасное потрясение для всех, кто его знал, – добавил он.

Получив разрешение от родных, Олесь опубликовал одно из последних стихотворений, написанных Андреем Павленко.

Часу у миті не буває,

Бо кожна мить у часі — незабутня.

Тік-Так — цей такт прекрасний,

Так й Тік — разом назавжди.

І кожен знає той момент, що можна зупинити,

Коли приходить час,

Та мить, коли тобі час йти…

Ти йди, не зупиняйся,

І не дивися на годинник: він може зупинитись!

А мить твоя — така прекрасна!

Не зупиняйся, час,

Ти зачекай на мить…

Я не готовий, чуєш,

час, будь ласка!

Всього на мить.

Благаю, зупиняйся час від часу.

Где снимался Андрей Павленко?

Андрей Павленко прежде всего известен следующими фильмами и сериалами:

«Женский врач»,

«Письмо ожидания»,

«Девять жизней Нестора Махно»,

«Страсти за Чапаем»,

«Оборот в погонах»,

«Фото на документы»,

«Сашка» и другие.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: