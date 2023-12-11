На Дніпропетровщині чоловік протягом року ґвалтував 11-річну доньку співмешканки

Чоловіку вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

На Дніпропетровщині чоловік протягом року ґвалтував доньку співмешканки, залишаючись з нею наодинці.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, на момент початку вчинення протиправних дій дівчинці було 11 років.

Мешканцю Дніпропетровщини вже повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Крім того, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Майнулівському проспекті зґвалтували 36-річну жінку. Пізніше ґвалтівника затримали.

Читайте також:

Українська

Автор: