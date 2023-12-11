В Днепре кто-либо сможет взять себе домой частицу Вифлеемского огня мира: как это сделать

В этом году в Днепр снова привезут Вифлеемский огонь мира.
Как сообщили в Укрзализныце, 10 декабря железнодорожники получили Огонь от скаутской организации «Пласт» и теперь передадут его на 24 украинских вокзала, среди которых есть и Днепр.
11 декабря на вокзале установят безопасные стенды с Огнем, где все желающие смогут взять его часть себе домой абсолютно бесплатно.
Вифлеемский огонь мира – международная ежегодная скаутская акция приуроченная к празднованию Рождества Христова. Родина Огня – палестинский город Вифлеем, откуда его передают всем странам мира. Огонь символизирует мир, любовь и добро.
В мире традицию начали еще в 1984 году, но в Украине к этой акции присоединились только в 1992. С тех пор за несколько недель до Рождества Огонь передают в нашу страну из стран Европы, а туда из Вифлеема.
Не стоит его путать с Иерусалимским огнем, распространяемым миром на Пасху. Вифлеемский посвящен рождению Иисуса Христа.
Укрзализныця организует передачу огня на вокзалы Украины в третий раз.
Напомним, в этом году на Рождество и Новый Год снова не будет дополнительных выходных из-за военного положения. Также мы будем отмечать только одно Рождество – 25 декабря.
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