На Днепропетровщине горели гаражи: уничтожены несколько автомобилей (ФОТО)

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 09:49.
Прибыв на место, спасатели установили, что огонь охватил два гаража, расположенные под общей крышей.
Пожар локализовали в 10:35 и ликвидировали в 11:05. Огонь уничтожил два автомобиля – «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-21010». А также повредил вещи домашнего обихода, внутреннюю облицовку стен и деревянные элементы крыши здания.
Общая площадь возгорания составила 60 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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