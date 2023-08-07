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На Днепропетровщине горели гаражи: уничтожены несколько автомобилей (ФОТО)

Сегодня 13:00
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Сегодня, 7 августа, на улице Садовой поселка Новополье Криворожского района горели гаражи с автомобилями внутри.

Новости Днепра про На Днепропетровщине горели гаражи: уничтожены несколько автомобилей (ФОТО)

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 09:49.

Прибыв на место, спасатели установили, что огонь охватил два гаража, расположенные под общей крышей. 

Новости Днепра про На Днепропетровщине горели гаражи: уничтожены несколько автомобилей (ФОТО)

Новости Днепра про На Днепропетровщине горели гаражи: уничтожены несколько автомобилей (ФОТО)

Пожар локализовали в 10:35 и ликвидировали в 11:05. Огонь уничтожил два автомобиля – «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-21010». А также повредил вещи домашнего обихода, внутреннюю облицовку стен и деревянные элементы крыши здания.

Общая площадь возгорания составила 60 кв. м.

Новости Днепра про На Днепропетровщине горели гаражи: уничтожены несколько автомобилей (ФОТО)

Новости Днепра про На Днепропетровщине горели гаражи: уничтожены несколько автомобилей (ФОТО)

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине горели гаражи: уничтожены несколько автомобилей (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине горели гаражи: уничтожены несколько автомобилей (ФОТО)Русский

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