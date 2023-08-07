На Дніпропетровщині горіли гаражі: знищено кілька авто (ФОТО)

Сьогодні, 7 серпня, на вулиці Садовій селища Новопілля Криворізького району горіли гаражі з автівками всередині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 09:49.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогонь охопив два гаражі, що розташовані під спільним дахом.

Пожежу локалізували о 10:35 та ліквідували об 11:05. Вогонь знищив два авто – «ВАЗ-2107» та «ВАЗ-21010». А також пошкодив речі домашнього вжитку, внутрішнє облицювання стін та дерев’яні елементи даху будівлі. Загальна площа займання склала 60 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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