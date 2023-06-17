На Днепропетровщине горел частный дом: погиб 78-летний дедушка

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место происшествия оперативно выехали спасатели. Там они установили, что на территории частного домовладения горит одноэтажный жилой дом. Пламя охватило помещение кухни и стремительно распространялось по всей площади дома.
Пожар локализовали в 17:10 и ликвидировали в 17:17. Огонь успел повредить вещи домашнего обихода, мебель и внутреннюю облицовку стен дома на общей площади 40 кв. м.
К сожалению, во время ликвидации возгорания сотрудники ГСЧС обнаружили тело 78-летнего мужчины.
К тушению возгорания привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге на остановке вспыхнул пожар: огонь уничтожил 5 микроавтобусов (ФОТО).
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