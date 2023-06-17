Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине горел частный дом: погиб 78-летний дедушка

Сегодня 12:05
просмотров

Вчера, 16 июня, в 16:49 в Службу спасения сообщили о пожаре на улице Богдана Хмельницкого поселка Куриловка.

Новости Днепра про На Днепропетровщине горел частный дом: погиб 78-летний дедушка

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно выехали спасатели. Там они установили, что на территории частного домовладения горит одноэтажный жилой дом. Пламя охватило помещение кухни и стремительно распространялось по всей площади дома.

Пожар локализовали в 17:10 и ликвидировали в 17:17. Огонь успел повредить вещи домашнего обихода, мебель и внутреннюю облицовку стен дома на общей площади 40 кв. м.

К сожалению, во время ликвидации возгорания сотрудники ГСЧС обнаружили тело 78-летнего мужчины.

К тушению возгорания привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге на остановке вспыхнул пожар: огонь уничтожил 5 микроавтобусов (ФОТО).

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине горел частный дом: погиб 78-летний дедушкаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине горел частный дом: погиб 78-летний дедушкаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Отравилась свежими фруктами: в Днепре умерла 16-летняя девушка
    Новости Днепра
    Сегодня 11:17
    Отравилась свежими фруктами: в Днепре умерла 16-летняя девушка

    В Днепре произошел трагический случай.

    Тревоги и вражеские атаки: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 08:18
    Тревоги и вражеские атаки: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Ночью россияне снова терроризировали жителей Днепропетровщины.

    В Днепре на Амуре горел гараж с автомобилем внутри (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 19:15
    В Днепре на Амуре горел гараж с автомобилем внутри (ФОТО)

    16 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о том,…

    В Никополе женщина пригласила в гости мужчину, а затем ударила его ножом в сердце
    Новости Днепра
    Вчера 18:41
    В Никополе женщина пригласила в гости мужчину, а затем ударила его ножом в сердце

    14 июня около 20:00 в полицию Никополя поступило сообщение о…

    Последние новости

    Отравилась свежими фруктами: в Днепре умерла 16-летняя девушка
    Отравилась свежими фруктами: в Днепре умерла 16-летняя девушка

    В Днепре произошел трагический случай.

    Сегодня 11:17
    1
    просмотров
    Много изменений: как в субботу в Днепре работает общественный транспорт
    Много изменений: как в субботу в Днепре работает общественный транспорт

    Важная информация!

    Сегодня 09:26
    0
    просмотров
    В каком состоянии 78-летняя женщина, пострадавшая в результате вчерашнего вражеского обстрела Никополя
    В каком состоянии 78-летняя женщина, пострадавшая в результате вчерашнего вражеского обстрела Никополя

    Вчера под вечер оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии.

    Сегодня 08:55
    3
    просмотров
    Тревоги и вражеские атаки: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Тревоги и вражеские атаки: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Ночью россияне снова терроризировали жителей Днепропетровщины.

    Сегодня 08:18
    1
    просмотров
    Погода на 17 июня: в Днепре немного облачно, но тепло
    Погода на 17 июня: в Днепре немного облачно, но тепло

    Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре по утрам и вечерам, а днем небо могут затянуть тучи, но ненадолго.

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Враг продолжает терроризировать Никополь: подробности от ОВА
    Враг продолжает терроризировать Никополь: подробности от ОВА

    В течение дня, 16 июня, было неспокойно на Никопольщине. Агрессор накрывал город артиллерией.

    Вчера 22:00
    просмотров
    230 рыб: водный патруль Днепропетровщины обнаружил браконьера
    230 рыб: водный патруль Днепропетровщины обнаружил браконьера

    В поселке Днепровское Верхнеднепровского района во время комендантского часа патрульные роты по обслуживанию водных объектов остановили для проверки водителя автомобиля ВАЗ.

    Вчера 21:15
    просмотров
    «Кинжалы» и «Калибры»: ситуация на вечер сегодня 16 июня
    «Кинжалы» и «Калибры»: ситуация на вечер сегодня 16 июня

    Оккупанты сосредоточили свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. Украинские военные атаковали 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 артиллерийских подразделения врага на огневых позициях.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Ищут более двух недель: криворожские правоохранители разыскивают мужчину
    Ищут более двух недель: криворожские правоохранители разыскивают мужчину

    40-летний Дмитрий Лупало 28 мая мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

    Вчера 19:45
    просмотров
    В Днепре создадут парк мемов из демонтированных памятников
    В Днепре создадут парк мемов из демонтированных памятников

    Интересные новости!

    Вчера 19:24
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх