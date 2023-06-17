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На Дніпропетровщині горів приватний будинок: загинув 78-річний дідусь

Сьогодні 12:05
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Учора, 16 червня, о 16:49 до Служби порятунку повідомили про пожежу на вулиці Богдана Хмельницького селища Курилівка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів приватний будинок: загинув 78-річний дідусь

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що на території приватного домоволодіння горить одноповерховий житловий будинок. Полум’я охопило приміщення кухні та стрімко поширювалось по всій площі оселі.

Пожежу локалізували о 17:10 та ліквідували о 17:17. Вогонь встиг пошкодити речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін будинку на загальній площі 40 кв. м.

На жаль, під час ліквідації займання співробітники ДСНС виявили тіло 78-річного чоловіка.

До гасіння займання залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі на зупинці спалахнула пожежа: вогонь знищив 5 мікроавтобусів (ФОТО).

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів приватний будинок: загинув 78-річний дідусьУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів приватний будинок: загинув 78-річний дідусьРусский

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