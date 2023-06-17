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  • В каком состоянии 78-летняя женщина, пострадавшая в результате вчерашнего вражеского обстрела Никополя

В каком состоянии 78-летняя женщина, пострадавшая в результате вчерашнего вражеского обстрела Никополя

Сегодня 08:55
просмотров

Вчера под вечер оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии.

Новости Днепра про В каком состоянии 78-летняя женщина, пострадавшая в результате вчерашнего вражеского обстрела Никополя

К сожалению, в результате погиб 81-летний мужчина. Пострадала женщина 78 лет. У нее осколочное ранение.

Сегодня Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, рассказал, в каком она состоянии.

По его словам, пострадавшую госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Напомним, ранее мы писали, как прошла ночь на Днепропетровщине.

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Новости Днепра про В каком состоянии 78-летняя женщина, пострадавшая в результате вчерашнего вражеского обстрела НикополяУкраїнська Новости Днепра про В каком состоянии 78-летняя женщина, пострадавшая в результате вчерашнего вражеского обстрела НикополяРусский

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