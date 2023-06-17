В каком состоянии 78-летняя женщина, пострадавшая в результате вчерашнего вражеского обстрела Никополя

К сожалению, в результате погиб 81-летний мужчина. Пострадала женщина 78 лет. У нее осколочное ранение.
Сегодня Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, рассказал, в каком она состоянии.
По его словам, пострадавшую госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Напомним, ранее мы писали, как прошла ночь на Днепропетровщине.
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