У Кривому Розі на зупинці спалахнула пожежа: вогонь знищив 5 мікроавтобусів (ФОТО)

Сьогодні о 01:56 до Служби порятунку повідомили про те, що на мікрорайоні 7 Зарічний у Кривому Розі спалахнула пожежа.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно виїхали на місце. Прибувши, вони встановили, що на тимчасовій зупинці горять п’ять мікроавтобусів та вогонь перекинувся на дах 4-поверхової неексплуатуємої будівлі.

Займання локалізували о 03:01 та ліквідували о 03:31.

Внаслідок пожежі знищено 5 мікроавтобусів. Пошкоджено дах неексплуатуємої будівлі та 2 транспортних засоби. Загальна площа пожежі склала 200 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили 16 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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