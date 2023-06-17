У Кривому Розі на зупинці спалахнула пожежа: вогонь знищив 5 мікроавтобусів (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно виїхали на місце. Прибувши, вони встановили, що на тимчасовій зупинці горять п’ять мікроавтобусів та вогонь перекинувся на дах 4-поверхової неексплуатуємої будівлі.
Займання локалізували о 03:01 та ліквідували о 03:31.
Внаслідок пожежі знищено 5 мікроавтобусів. Пошкоджено дах неексплуатуємої будівлі та 2 транспортних засоби. Загальна площа пожежі склала 200 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До ліквідації пожежі залучили 16 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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