В Никополе женщина пригласила в гости мужчину, а затем ударила его ножом в сердце

Полицейские выехали на место и обнаружили мужчину с ножевыми ранениями.
Как выяснилось, местная 31-летняя жительница пригласила к себе домой мужчину, с которым познакомилась накануне. В квартире между ними возникла ссора, во время которой женщина схватила кухонный нож и нанесла два ранения мужчине в сердце и в спину.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители задержали подозреваемую и изъяли орудие преступления.
15 июня следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины, и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь женщина может провести за решеткой до 15 лет.
В каком состоянии пострадавший – неизвестно.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине во время посиделок мужчина напал на знакомого и пырнул ножом в живот.
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