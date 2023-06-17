Отравилась свежими фруктами: в Днепре умерла 16-летняя девушка

В Индустриальном районе умерла 16-летняя девушка.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, она отравилась свежими фруктами: перед смертью девушка ела клубнику, красную смородину и шелковицу.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info факт смерти несовершеннолетней подтвердили. Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в озере утонул мужчина: тело нашли в 70 метрах от берега.
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