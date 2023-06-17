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Отравилась свежими фруктами: в Днепре умерла 16-летняя девушка

Сегодня 11:17
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В Днепре произошел трагический случай.

Новости Днепра про Отравилась свежими фруктами: в Днепре умерла 16-летняя девушка

В Индустриальном районе умерла 16-летняя девушка.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, она отравилась свежими фруктами: перед смертью девушка ела клубнику, красную смородину и шелковицу.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info факт смерти несовершеннолетней подтвердили. Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в озере утонул мужчина: тело нашли в 70 метрах от берега.

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