На Днепропетровщине две женщины отравились дикорастущими «боровиками»

В Днепропетровской области зарегистрировали очередной случай отравления дикорастущими грибами.

Об этом сообщили в Госпотребслужбе в Днепропетровской области.

Отравились грибами две женщины из Каменского, которые рассказали, что собирали их в лесополосе Верхнеднепровска.

Это были «боровики», которые женщины хорошо отварили и пожарили. Но через несколько часов они почувствовали тошноту и начали блевать. Сначала жительницы Каменского не обращались к врачам, надеясь, что смогут вылечиться дома.

Но на следующий день им все же пришлось обратиться за медицинской помощью. В тяжелом состоянии их госпитализировали в отделение интенсивной терапии «Городской больницы скорой помощи» в Каменском. Впоследствии у обоих подтвердился диагноз об отравлении дикорастущими грибами, назначено соответствующее лечение.

В Госпотребслужбе отмечают: в 2021 году на Днепропетровщине зафиксировали четыре случая отравления грибами, в результате чего один ребенок скончался. В этом году зафиксировано уже два случая отравления грибами.

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