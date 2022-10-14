На Дніпропетровщині двоє жінок отруїлися дикорослими “боровиками”

На Дніпропетровщині зареєстрували черговий випадок отруєння дикорослими грибами.

Про це повідомили у Держспоживслужбі в Дніпропетровській області.

Отруїлися грибами двоє жінок з Кам’янського, які розповіли, що збирали їх в лісосмузі Верхньодніпровська.

Це були “боровики”, які жінки добре відварили та посмажили. Але через декілька годин вони відчули нудоту та почали блювати. Спочатку мешканки Кам’янського не зверталися до лікарів, сподіваючись, що зможуть вилікуватися вдома.

Але наступного дня їм все ж довелося звернутися за медичною допомогою. У важкому стані їх госпіталізували до відділення інтенсивної терапії “Міської лікарні швидкої допомоги” у Кам`янському. Згодом в обох підтвердився діагноз щодо отруєння дикорослими грибами, призначено відповідне лікування.

У Держспоживслужбі зазначають: у 2021 році на Дніпропетровщині зафіксували чотири випадки отруєння грибами, у результаті чого одна дитина померла. Цьогоріч зафіксовано вже два випадки отруєння грибами.

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