Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині двоє жінок отруїлися дикорослими “боровиками”

Сьогодні 12:32
просмотров

На Дніпропетровщині зареєстрували черговий випадок отруєння дикорослими грибами.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині двоє жінок отруїлися дикорослими

Про це повідомили у Держспоживслужбі в Дніпропетровській області. 

Отруїлися грибами двоє жінок з Кам’янського, які розповіли, що збирали їх в лісосмузі Верхньодніпровська. 

Це були “боровики”, які жінки добре відварили та посмажили. Але через декілька годин вони відчули нудоту та почали блювати. Спочатку мешканки Кам’янського не зверталися до лікарів, сподіваючись, що зможуть вилікуватися вдома. 

Але наступного дня їм все ж довелося звернутися за медичною допомогою. У важкому стані їх госпіталізували до відділення інтенсивної терапії “Міської лікарні швидкої допомоги” у Кам`янському. Згодом в обох підтвердився діагноз щодо отруєння дикорослими грибами, призначено відповідне лікування.

У Держспоживслужбі зазначають: у 2021 році на Дніпропетровщині зафіксували чотири випадки отруєння грибами, у результаті чого одна дитина померла. Цьогоріч зафіксовано вже два випадки отруєння грибами.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині двоє жінок отруїлися дикорослими Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині на трасі перекинулася вантажівка: постраждав водій
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:27
    На Дніпропетровщині на трасі перекинулася вантажівка: постраждав водій

    Учора, 13 жовтня, о 23:50 на лінію «101» надійшло повідомлення…

    Передмістя Дніпра атакували дрони, а два райони області були під артобстрілом: коментар ДСНС
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:36
    Передмістя Дніпра атакували дрони, а два райони області були під артобстрілом: коментар ДСНС

    У ніч на 14 жовтня область знову обстрілювали.

    У Кривому Розі мотоцикліст наїхав на жінку: постраждала у лікарні
    Новини Дніпра
    Вчора 18:49
    У Кривому Розі мотоцикліст наїхав на жінку: постраждала у лікарні

    Сьогодні, 13 жовтня, о 10:28 на вулиці Ватутіна у Кривому…

    Спортсменка із Дніпра претендує на звання найкращої легкоатлетки світу 2022 року
    Новини Дніпра
    Вчора 18:30
    Спортсменка із Дніпра претендує на звання найкращої легкоатлетки світу 2022 року

    Ярослава Магучіх - серед 10 спортсменок, які претендують на нагороду.

    Наверх