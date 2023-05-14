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  • На Днепропетровщине больше недели ищут двух мужчин, загадочно пропавших в один день

На Днепропетровщине больше недели ищут двух мужчин, загадочно пропавших в один день

Сегодня 11:40
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Они жили на одной улице.

Новости Днепра про На Днепропетровщине больше недели ищут двух мужчин, загадочно пропавших в один день

Как сообщили в областной полиции, 13 мая к поискам без вести пропавших мужчин присоединились местные жители.

Два жителя Покрова исчезли еще 23 апреля, а 3 мая к поискам присоединилась полиция. По данным правоохранителей, Николай Давыдов и Сергей Гриднев жили на одной улице и загадочно исчезли в один день, но знакомы между собой не были.

Вчера местные жители вместе с правоохранителями четыре часа подряд прочесывали парки, скверы, дачи, посадки вблизи города, но местонахождение мужчин до сих пор не установлено. Полицейские благодарят покровчан и обещают продолжить поисковые мероприятия на следующей неделе.

Новости Днепра про На Днепропетровщине больше недели ищут двух мужчин, загадочно пропавших в один день

Приметы безвестно исчезнувших:

63-летний Давыдов Николай — на вид 65-70 лет, рост 175 см, худощавого телосложения.

Новости Днепра про На Днепропетровщине больше недели ищут двух мужчин, загадочно пропавших в один день

34-летний Гриднев Сергей — на вид 35-40 лет, рост 185 см, глаза карие, волосы короткие темные.

Новости Днепра про На Днепропетровщине больше недели ищут двух мужчин, загадочно пропавших в один день

Оба жили по улице Бориса Мозолевского в Покрове Никопольского района.

Если вам известна какая-либо информация о месте пребывания без вести пропавших, просим сообщить в отделение полиции #2 Никопольского районного управления полиции, что в городе Покров, или по телефонам 102, 4 20 02 или 068-396-85-39, 050 456 40 11.

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