Поліція Нікопольського району розшукує двох місцевих мешканців

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
Зниклі чоловіки проживають на вулиці Бориса Мозолевського в Покрові, але між собою не знайомі.
Чоловік народився у с. Хмельницьке Нікопольського району, але зараз мешкає у Покрові.
Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження зниклих чоловіків, звертайтесь за номерами: 102, 4-20-02 або 068-396-85-39, 050-456-40-11.
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