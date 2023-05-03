Поліція Нікопольського району розшукує двох місцевих мешканців

У Нікопольському районі безвісти зникли двоє чоловіків - Микола Давидов та Сергій Гріднєв. Чоловіки зникли безвісти 23 квітня цього року.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Зниклі чоловіки проживають на вулиці Бориса Мозолевського в Покрові, але між собою не знайомі.

Прикмети 63-річного Миколи Давидова:

на вигляд 65-70 років,

зріст 175 см,

худорлявої статури.

Чоловік народився у с. Хмельницьке Нікопольського району, але зараз мешкає у Покрові.

Прикмети 34-річного Сергія Гріднєва:

на вигляд 35-40 років,

зріст 185 см,

карі очі,

волосся коротке темне.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження зниклих чоловіків, звертайтесь за номерами: 102, 4-20-02 або 068-396-85-39, 050-456-40-11.

Читайте також:

Українська

Автор: