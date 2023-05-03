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Поліція Нікопольського району розшукує двох місцевих мешканців

Сьогодні 09:30
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У Нікопольському районі безвісти зникли двоє чоловіків - Микола Давидов та Сергій Гріднєв. Чоловіки зникли безвісти 23 квітня цього року.

Новости Днепра про Поліція Нікопольського району розшукує двох місцевих мешканців

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Зниклі чоловіки проживають на вулиці Бориса Мозолевського в Покрові, але між собою не знайомі.

Прикмети 63-річного Миколи Давидова:

  • на вигляд 65-70 років,
  • зріст 175 см,
  • худорлявої статури.

Чоловік народився у с. Хмельницьке Нікопольського району, але зараз мешкає у Покрові.

Новости Днепра про Поліція Нікопольського району розшукує двох місцевих мешканців

 

Прикмети 34-річного Сергія Гріднєва:

  • на вигляд 35-40 років,
  • зріст 185 см,
  • карі очі,
  • волосся коротке темне.

Новости Днепра про Поліція Нікопольського району розшукує двох місцевих мешканців

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження зниклих чоловіків, звертайтесь за номерами: 102, 4-20-02 або 068-396-85-39, 050-456-40-11.

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Новости Днепра про Поліція Нікопольського району розшукує двох місцевих мешканцівУкраїнська

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