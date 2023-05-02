Готуйтеся, у Дніпрі у середу знову вимикатимуть світло: адреси

Важлива інформація!

У Дніпрі у середу, 3 травня, знову будуть вимикати світло. Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення планових робіт.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Так, 3 травня у Дніпрі з 08:00 до 17:00 світло вимикатимуть за адресами:

вул. Будівельників: 1, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 11;

вул. Енергетична: 1, 1Б, 2, 3, 5, 6;

вул. Матроська: 39, 41;

вул. Новокримська: 45, 47, 49, 51, 53;

пров. Архітектурний: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8;

просп. Богдана Хмельницького: 40, 42, 44, 46, 48, 146К;

вул. Гладкова: 20, 22, 24, 26, 30, 32;

вул. Інженерна: 8;

вул. Казакевича: 5.

Радимо підготуватися: зарядити телефони та повербанки!

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