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Готуйтеся, у Дніпрі у середу знову вимикатимуть світло: адреси

Сьогодні 18:27
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Новости Днепра про Готуйтеся, у Дніпрі у середу знову вимикатимуть світло: адреси

У Дніпрі у середу, 3 травня, знову будуть вимикати світло. Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення планових робіт.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Так, 3 травня у Дніпрі з 08:00 до 17:00 світло вимикатимуть за адресами:

  • вул. Будівельників: 1, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 11;
  • вул. Енергетична: 1, 1Б, 2, 3, 5, 6;
  • вул. Матроська: 39, 41;
  • вул. Новокримська: 45, 47, 49, 51, 53;
  • пров. Архітектурний: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8;
  • просп. Богдана Хмельницького: 40, 42, 44, 46, 48, 146К;
  • вул. Гладкова: 20, 22, 24, 26, 30, 32;
  • вул. Інженерна: 8;
  • вул. Казакевича: 5.

Радимо підготуватися: зарядити телефони та повербанки!

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Новости Днепра про Готуйтеся, у Дніпрі у середу знову вимикатимуть світло: адресиУкраїнська

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