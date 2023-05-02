В Днепропетровской области на трассе столкнулись Volkswagen и BYD: есть погибшие

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 12:20.
На место ДТП оперативно прибыли спасатели. Там они установили, что столкнулись BYD и Volkswagen Passat.
К сожалению, в результате аварии погибли водители легковушек.
Сотрудники ГСЧС достали двух мужчин без признаков жизни из автомобилей.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
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