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В Днепропетровской области на трассе столкнулись Volkswagen и BYD: есть погибшие

Сегодня 16:44
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Сегодня, 2 мая, на автодороге Р-37 между селами Чумаки и Сергеевка Никопольского района произошла авария.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе столкнулись Volkswagen и BYD: есть погибшие

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 12:20.

На место ДТП оперативно прибыли спасатели. Там они установили, что столкнулись BYD и Volkswagen Passat.

К сожалению, в результате аварии погибли водители легковушек. 

Сотрудники ГСЧС достали двух мужчин без признаков жизни из автомобилей.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе столкнулись Volkswagen и BYD: есть погибшие

Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе столкнулись Volkswagen и BYD: есть погибшие

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе столкнулись Volkswagen и BYD: есть погибшиеУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе столкнулись Volkswagen и BYD: есть погибшиеРусский

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