Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Ракетный удар по Павлограду: количество раненых снова возросло, среди пострадавших 6 детей

Ракетный удар по Павлограду: количество раненых снова возросло, среди пострадавших 6 детей

Сегодня 17:09
просмотров

В Павлограде увеличилось количество раненых.

Новости Днепра про Ракетный удар по Павлограду: количество раненых снова возросло, среди пострадавших 6 детей

По состоянию на 2 мая количество раненых увеличилось до 48 человек. Уточненные данные сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Среди пострадавших шестеро – это дети. Самой маленькой – 8 лет. В больницах города находятся две женщины, одну из них недавно перевели из реанимации в обычную палату.

Об этом во время телемарафона сообщил Сергей Лысак.

По данным ОВА, у женщин, которые были в реанимации, поломаны ребра и закрыты черепно-мозговые травмы. У других потерпевших ушибы, резаные раны и отравление продуктами горения.

Напомним, по данным аналитиков OSINT-проекта GeoConfirmed, россияне могли умышленно ударить по химзаводу в Павлограде, чтобы повлечь за собой экологическую катастрофу. Впрочем, как сообщают местные власти, пока нет химической угрозы для населения. Действительно ли РФ нанесла туда удар или это было другое промышленное предприятие — официальной информации нет.

Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии сообщает, что радиационный фон в Павлограде в пределах нормы, а в воздухе нет токсичных веществ.

Читайте также:

Новости Днепра про Ракетный удар по Павлограду: количество раненых снова возросло, среди пострадавших 6 детейУкраїнська Новости Днепра про Ракетный удар по Павлограду: количество раненых снова возросло, среди пострадавших 6 детейРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Предприниматели из Днепра хотели продать Ирану двигатели для военных самолетов: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 17:41
    Предприниматели из Днепра хотели продать Ирану двигатели для военных самолетов: подробности

    За два двигателя они хотели выручить более 400 тысяч долларов.

    Кому в Днепре точно не назначат субсидию в мае 2023 года и кому нужно подавать заявление на ее получение
    Новости Днепра
    Сегодня 17:21
    Кому в Днепре точно не назначат субсидию в мае 2023 года и кому нужно подавать заявление на ее получение

    Субсидии в Днепре и по всей Украине назначаются два раза…

    В Днепропетровской области на трассе столкнулись Volkswagen и BYD: есть погибшие
    Новости Днепра
    Сегодня 16:44
    В Днепропетровской области на трассе столкнулись Volkswagen и BYD: есть погибшие

    Сегодня, 2 мая, на автодороге Р-37 между селами Чумаки и…

    В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: подробности
    Новости Украины
    Сегодня 16:21
    В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: подробности

    Сегодня, 2 мая, депутаты Верховной Рады проголосовали за продолжение военного…

    Последние новости

    Предприниматели из Днепра хотели продать Ирану двигатели для военных самолетов: подробности
    Предприниматели из Днепра хотели продать Ирану двигатели для военных самолетов: подробности

    За два двигателя они хотели выручить более 400 тысяч долларов.

    Сегодня 17:41
    просмотров
    Кому в Днепре точно не назначат субсидию в мае 2023 года и кому нужно подавать заявление на ее получение
    Кому в Днепре точно не назначат субсидию в мае 2023 года и кому нужно подавать заявление на ее получение

    Субсидии в Днепре и по всей Украине назначаются два раза в год: с октября по 30 апреля – на период отопительного сезона, и с мая по 30 сентября – на неотапливаемый период. Тем, кто уже оформил себе дополнительную помощь на…

    Сегодня 17:21
    просмотров
    Пытался бежать в Румынию: в пограничной Тисе утонул уклонист с Днепропетровщины
    Пытался бежать в Румынию: в пограничной Тисе утонул уклонист с Днепропетровщины

    С начала полномасштабного вторжения россии в Украину это уже 16 утопленник, обнаруженный в Тисе на участках границы с Румынией и Венгрией.

    Сегодня 17:16
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области на трассе столкнулись Volkswagen и BYD: есть погибшие
    В Днепропетровской области на трассе столкнулись Volkswagen и BYD: есть погибшие

    Сегодня, 2 мая, на автодороге Р-37 между селами Чумаки и Сергеевка Никопольского района произошла авария.

    Сегодня 16:44
    3
    просмотров
    Насыщенный «металлами»: на заводе в Кривом Роге вырос аномально большой гриб-сморчок (ФОТО)
    Насыщенный «металлами»: на заводе в Кривом Роге вырос аномально большой гриб-сморчок (ФОТО)

    В Кривом Роге заметили аномально крупный гриб.

    Сегодня 16:29
    просмотров
    В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: подробности
    В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: подробности

    Сегодня, 2 мая, депутаты Верховной Рады проголосовали за продолжение военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

    Сегодня 16:21
    0
    просмотров
    В Днепре мужчина порезал руку о сервант и умер
    В Днепре мужчина порезал руку о сервант и умер

    Вчера, 1 мая, в квартире по улице Калиновой произошел несчастный случай.

    Сегодня 15:38
    0
    просмотров
    Подобно Каспийскому: на Днепропетровщине нашли следы древнего моря
    Подобно Каспийскому: на Днепропетровщине нашли следы древнего моря

    На Верходнепровщине нашли следы древнего озера-моря.

    Сегодня 15:23
    просмотров
    В Днепре в историческом музее пройдет костюмированная «Ночь музеев 2023»: когда и как принять участие
    В Днепре в историческом музее пройдет костюмированная «Ночь музеев 2023»: когда и как принять участие

    В Днепре пройдет Ночь музеев.

    Сегодня 14:32
    просмотров
    Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)
    Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

    В Днепре вовсю цветут сакуры. Особенно много их в парке университета науки и технологий (бывший ДИИТ).  На аллее высажено более 10 деревьев, которые так и манят к себе любителей фотосессий, селфи и тех, кто просто хочет полюбоваться красотой цветущих деревьев.

    Сегодня 14:22
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх