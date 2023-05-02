Ракетный удар по Павлограду: количество раненых снова возросло, среди пострадавших 6 детей

В Павлограде увеличилось количество раненых.

По состоянию на 2 мая количество раненых увеличилось до 48 человек. Уточненные данные сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Среди пострадавших шестеро – это дети. Самой маленькой – 8 лет. В больницах города находятся две женщины, одну из них недавно перевели из реанимации в обычную палату.

Об этом во время телемарафона сообщил Сергей Лысак.

По данным ОВА, у женщин, которые были в реанимации, поломаны ребра и закрыты черепно-мозговые травмы. У других потерпевших ушибы, резаные раны и отравление продуктами горения.

Напомним, по данным аналитиков OSINT-проекта GeoConfirmed, россияне могли умышленно ударить по химзаводу в Павлограде, чтобы повлечь за собой экологическую катастрофу. Впрочем, как сообщают местные власти, пока нет химической угрозы для населения. Действительно ли РФ нанесла туда удар или это было другое промышленное предприятие — официальной информации нет.

Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии сообщает, что радиационный фон в Павлограде в пределах нормы, а в воздухе нет токсичных веществ.

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