Пытался бежать в Румынию: в пограничной Тисе утонул уклонист с Днепропетровщины

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину это уже 16 утопленник, обнаруженный в Тисе на участках границы с Румынией и Венгрией.

На Закарпатье спасатели достали из пограничной реки Тиса тело мужчины, одетого в гидрокостюм.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Тело обнаружил мужчина, который рыбачил в поселке Буштыно. В кармане утопленника находился паспорт гражданина Украины и водительское удостоверение. Согласно документам, погибший мужчина был зарегистрирован в Днепропетровской области.

Работники ГПСУ предполагают, что утопленник – это уклонист, который пытался незаконно попасть в Румынию.

Также в Госпогранслужбе отметили, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину это уже 16 утопленник, обнаруженный в Тисе на участках границы с Румынией и Венгрией.

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