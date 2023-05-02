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Готовьтесь, в Днепре в среду снова будут выключать свет: адреса

Сегодня 18:27
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Важная информация!

Новости Днепра про Готовьтесь, в Днепре в среду снова будут выключать свет: адреса

В Днепре в среду, 3 мая, снова будут выключать свет. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Причина – проведение плановых работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

Так, 3 мая в Днепре с 08:00 до 17:00 свет будут выключать по адресам:

  • ул. Строителей: 1, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 11;
  • ул. Энергетическая: 1, 1Б, 2, 3, 5, 6;
  • ул. Матросская: 39, 41;
  • ул. Новокрымская: 45, 47, 49, 51, 53;
  • пер. Архитектурный: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 40, 42, 44, 46, 48, 146К;
  • ул. Гладкова: 20, 22, 24, 26, 30, 32;
  • ул. Инженерная: 8;
  • ул. Казакевича: 5.

Советуем подготовиться: зарядить телефоны и повербанки!

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