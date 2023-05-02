Готовьтесь, в Днепре в среду снова будут выключать свет: адреса

Так, 3 мая в Днепре с 08:00 до 17:00 свет будут выключать по адресам:

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

В Днепре в среду, 3 мая, снова будут выключать свет. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

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