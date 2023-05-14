На Дніпропетровщині понад тиждень шукають двох чоловіків, які загадково зникли в один день

Як повідомили в обласній поліції, 13 травня до пошуків безвісно зниклих чоловіків долучилися місцеві мешканці.
Двоє мешканців Покрова зникли ще 23 квітня, а 3 травня до пошуків долучилася поліція. За даними правоохоронців, Микола Давидов та Сергій Гріднєв жили на одній вулиці і загадково щезли в один день, але знайомі між собою не були.
Учора місцеві жителі разом з правоохоронцями чотири години поспіль прочісували парки, сквери, дачі, посадки поблизу міста, але місцезнаходження чоловіків досі не встановлене. Поліцейські дякують покровчанам і обіцяють продовжити пошукові заходи наступного тижня.
63-річний Давидов Микола – на вигляд 65-70 років, зріст 175 см, худорлявої статури.
34-річний Гріднєв Сергій – на вигляд 35-40 років, зріст 185 см, очі карі, волосся коротке темне.
Обидва мешкали по вулиці Бориса Мозолевського у Покрові Нікопольского району.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування безвісно зниклих, просимо повідомити до відділення поліції #2 Нікопольського районного управління поліції, що в місті Покров, або за телефонами 102, 4 20 02 або 068-396-85-39, 050 456 40 11.
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