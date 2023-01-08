На Днепропетровщине автомобиль вылетел в кювет: есть погибшая, пострадавшему оторвало руку

Об этом сообщает «Информатор».
По предварительной информации, автомобиль вылетел в кювет и получил серьезные повреждения.
На момент аварии в машине находились два человека. К сожалению, девушка погибла. Второго пострадавшего без руки госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства инцидента будет устанавливать следователь.
Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!
Напомним, ранее мы писали: Серьезное ДТП в Павлограде: столкнулись ВАЗ и микроавтобус Volkswagen (ФОТО).
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