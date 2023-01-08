На Днепропетровщине автомобиль вылетел в кювет: есть погибшая, пострадавшему оторвало руку

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

Все обстоятельства инцидента будет устанавливать следователь.

На момент аварии в машине находились два человека. К сожалению, девушка погибла. Второго пострадавшего без руки госпитализировали в больницу.

По предварительной информации, автомобиль вылетел в кювет и получил серьезные повреждения.

Об этом сообщает «Информатор».

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