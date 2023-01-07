Серьезное ДТП в Павлограде: столкнулись ВАЗ и микроавтобус Volkswagen (ФОТО)

В результате столкновения пострадал водитель ВАЗа. Его достали из машины до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Работники экстренной медицинской помощи госпитализировали мужчину в больницу.

Вызов в Службу спасения поступил примерно в 19:00.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

В пятницу, 6 января, в Павлограде Днепропетровской области произошла серьезная авария. На улице Днепровская столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ 2105" и микроавтобус Volkswagen Transporter.

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