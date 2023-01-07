Серьезное ДТП в Павлограде: столкнулись ВАЗ и микроавтобус Volkswagen (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Вызов в Службу спасения поступил примерно в 19:00.
В результате столкновения пострадал водитель ВАЗа. Его достали из машины до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Работники экстренной медицинской помощи госпитализировали мужчину в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Читайте также:
Автор:
В Днепре появилась новая патриотическая инсталляция, которую посвятили Вооруженным силам…
На улице Героев Днепра произошло ДТП. Маршрутка №21 врезалась в…
СБУ продолжает разоблачать коллаборантов в Днепропетровской области, которые откровенно поддерживают…
Российская Федерация продолжает меры по мобилизации. Это необходимо врагу для…
Сегодня, 7 января, в городе Каменское Днепропетровской области была слышна серия взрывов. Как стало известно, сработала система ПВО.
В Днепре появилась новая патриотическая инсталляция, которую посвятили Вооруженным силам Украины. Арт-объект в сине-желтых цветах можно найти на углу улиц Калиновой и Образцова.
Несмотря на сложнейшую ситуацию, сложившуюся в Украине из-за обстрелов Россией критической инфраструктуры, в Днепре продолжается отопительный сезон. Однако в городском совете сообщают, что некоторые днепряне пренебрегают оплатой этих услуг.
6 января стало известно о гибели защитника Украины из Каменского Днепропетровской области Марка Рапина. Он воевал в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои.
7 января в Днепре на маршрутах электротранспорта будут работать технические рейсы. Их движение может меняться, поскольку энергетическая ситуация остается довольно сложной.
В субботу ночью, 7 января, в Першотравенске, что входит в Синельниковский район, произошел пожар. На улице Кобзаря в пятиэтажке загорелась квартира.
После теплых дней вернулась холодная зима.
На улице Героев Днепра произошло ДТП. Маршрутка №21 врезалась в трансформатор, в результате чего был обесточен ряд домов на близлежащих улицах.
В небе над Днепром горожане заметили уникальное природное явление – лунное гало. Появление гало вызвано преломлением лунного света от кристаллов льда в верхних слоях атмосферы.
СБУ продолжает разоблачать коллаборантов в Днепропетровской области, которые откровенно поддерживают действия россиян. На этот раз ими оказались жительница Кривого Рога и житель Каменского. Они распространяли антиукраинские материалы на своих страницах в социальной сети.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!