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  • Вышел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 61-летнего мужчину

Вышел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 61-летнего мужчину

Сегодня 10:36
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Вышел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 61-летнего мужчину

В Павлограде разыскивают пропавшего 61-летнего Александра Коростелева. 6 января мужчина вышел из дома и не вернулся. На связь не выходил.

Об этом сообщает Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд «Антарес».

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, глаза голубые.

Был одет: красная куртка, джинсы, черная шапка.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите по номерам: (050) 941-04-76, (068) 103-00-15 или 102.

Любая информация может быть полезной!

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