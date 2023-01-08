Вышел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 61-летнего мужчину

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Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите по номерам: (050) 941-04-76, (068) 103-00-15 или 102.

Об этом сообщает Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд «Антарес».

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