Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Сегодня 12:33
просмотров

В воскресенье, 8 января, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Выставочной, 37 и ул. Тепличной, 35 прекращено водоснабжение:

  • частично ж/м Игрень;
  • ул. Тепличной, 35, 37.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Кроме того, аварийные работы проводятся на ул. Широкой, 2-4 (поселок Сажевка). Поэтому прекращено водоснабжение улиц:

  • Широкая;
  • Заречная;
  • Веселая.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Читайте также:

Новости Днепра про Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды и почемуУкраїнська Новости Днепра про Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды и почемуРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вышел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 61-летнего мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 10:36
    Вышел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 61-летнего мужчину

    Нужна ваша помощь!

    Действуют ли сегодня в Днепре стабилизационные отключения и где посмотреть графики
    Новости Днепра
    Сегодня 09:47
    Действуют ли сегодня в Днепре стабилизационные отключения и где посмотреть графики

    Сегодня, 8 января, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения…

    Направили на Никопольщину полтора десятка снарядов: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 08:40
    Направили на Никопольщину полтора десятка снарядов: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Как прошла ночь в Днепропетровской области, рассказал Валентин Резниченко, глава…

    Было 39 лет: в бою за Украину погиб боец ​​из Каменского
    Новости Днепра
    06.01.2023 15:57
    Было 39 лет: в бою за Украину погиб боец ​​из Каменского

    Вечная слава!

    Последние новости

    Маляр сделала важное заявление по мобилизации женщин до 2026 года
    Маляр сделала важное заявление по мобилизации женщин до 2026 года

    В течение следующих нескольких лет мобилизация женщин в Украине будет добровольной.

    Сегодня 11:49
    0
    просмотров
    Вышел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 61-летнего мужчину
    Вышел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 61-летнего мужчину

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 10:36
    0
    просмотров
    Как сегодня в Днепре работает электротранспорт
    Как сегодня в Днепре работает электротранспорт

    Сегодня, 8 января, на трамвайных и троллейбусных маршрутах работают технические рейсы.

    Сегодня 10:01
    0
    просмотров
    Действуют ли сегодня в Днепре стабилизационные отключения и где посмотреть графики
    Действуют ли сегодня в Днепре стабилизационные отключения и где посмотреть графики

    Сегодня, 8 января, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения света.

    Сегодня 09:47
    0
    просмотров
    Направили на Никопольщину полтора десятка снарядов: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Направили на Никопольщину полтора десятка снарядов: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Как прошла ночь в Днепропетровской области, рассказал Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.

    Сегодня 08:40
    0
    просмотров
    Морозы до минус 12: прогноз погоды в Днепре на 8 января
    Морозы до минус 12: прогноз погоды в Днепре на 8 января

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Загорелся матрас: в Днепре в результате пожара погиб 51-летний мужчина
    Загорелся матрас: в Днепре в результате пожара погиб 51-летний мужчина

    В субботу, 7 января, в Днепре произошел пожар на улице Новопокровской Новокодакского района. Местные заметили густые клубы дыма из соседнего одноэтажного дома.

    Вчера 19:38
    0
    просмотров
    Днепрян очаровало золотистое полнолуние над городом (ФОТО)
    Днепрян очаровало золотистое полнолуние над городом (ФОТО)

    Сегодня, 7 января, днепряне имели возможность наблюдать за огромной полной луной над городом.

    Вчера 18:51
    0
    просмотров
    Пушкина — в музей, Ломоносова — политехнике: Филатов рассказал, что ждет демонтированные памятники Днепра
    Пушкина — в музей, Ломоносова — политехнике: Филатов рассказал, что ждет демонтированные памятники Днепра

    Мэр Днепра Борис Филатов рассказал жителям, какая судьба ждет "декоммунизированные" памятники города. Он заверил, что все произойдет без вандализма - каждый демонтированный монумент "остановится" на новом месте.

    Вчера 18:17
    просмотров
    Обломки вражеских «Калибров», «Искандеров» и «Шахедов»: в Днепре создали музей деградации военно-космических сил РФ (ФОТО)
    Обломки вражеских «Калибров», «Искандеров» и «Шахедов»: в Днепре создали музей деградации военно-космических сил РФ (ФОТО)

    В Днепре создали музей деградации военно-космических сил России, в коллекции которого насчитывается уже более полусотни обломков вражеских "Калибров", "Искандеров" и других ракет, а также остатки более двух десятков беспилотников, в частности "Шахедов" и "Орланов".

    Вчера 16:31
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх