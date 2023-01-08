Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Выставочной, 37 и ул. Тепличной, 35 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Кроме того, аварийные работы проводятся на ул. Широкой, 2-4 (поселок Сажевка). Поэтому прекращено водоснабжение улиц:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
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