Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Кроме того, аварийные работы проводятся на ул. Широкой, 2-4 (поселок Сажевка). Поэтому прекращено водоснабжение улиц:

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Выставочной, 37 и ул. Тепличной, 35 прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

В воскресенье, 8 января, некоторые жители Днепра остались без воды.

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