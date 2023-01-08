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Маляр сделала важное заявление по мобилизации женщин до 2026 года

Сегодня 11:49
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В течение следующих нескольких лет мобилизация женщин в Украине будет добровольной.

Новости Днепра про Маляр сделала важное заявление по мобилизации женщин до 2026 года

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, до 2026 года в Украине мобилизация женщин будет осуществляться исключительно на добровольной основе.

Более того, как отметила Анна Маляр, даже единственная медицинская специальность, обладательницы которых могут подлежать призыву в ряды Сил обороны, не предусматривает обязательную постановку на воинский учет.

До 2026 года даже та единственная медицинская специальность, которая может подлежать мобилизации, не имеет обязательной постановки на воинский учет. Все прочие профессии в добровольном порядке, — подчеркнула замглавы Минобороны.

По состоянию на сегодняшний день в зоне боевых действий несут службу около 5 тысяч женщин. Украинки, по словам Анны Маляр, добровольно вступили в ряды Сил обороны Украины.

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