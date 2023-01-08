На Дніпропетровщині автівка вилетіла у кювет: є загибла, постраждалому відірвало руку

Про це повідомляє “Інформатор”.
За попередньою інформацією, автівка вилетіла в кювет та отримала серйозні пошкодження.
На момент аварії в машині знаходилися дві особи. На жаль, дівчина загинула. Іншого постраждалого без руки госпіталізували до лікарні.
Усі обставини інциденту буде встановлювати слідчий.
Будь ласка, будьте обережні на дорогах!
Нагадаємо, раніше ми писали: Серйозна ДТП у Павлограді: зіштовхнулися ВАЗ та мікроавтобус Volkswagen (ФОТО).
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