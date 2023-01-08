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Житловий масив та кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Сьогодні 12:33
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У неділю, 8 січня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Житловий масив та кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Виставковій, 37 та вул. Тепличній, 35 припинено водопостачання:

  • частково ж/м Ігрень;
  • вул. Тепличної, 35, 37.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Житловий масив та кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Крім того, аварійні роботи проводяться на вул. Широкій, 2-4 (сел. Сажівка). Тому припинено водопостачання вулиць:

  • Широка;
  • Зарічна;
  • Весела.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Житловий масив та кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

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Новости Днепра про Житловий масив та кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води та чомуУкраїнська Новости Днепра про Житловий масив та кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води та чомуРусский

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