Житловий масив та кілька вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Виставковій, 37 та вул. Тепличній, 35 припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Крім того, аварійні роботи проводяться на вул. Широкій, 2-4 (сел. Сажівка). Тому припинено водопостачання вулиць:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Читайте також:
Автор:
У суботу, 7 січня, у Дніпрі сталася пожежа на вулиці…
Сьогодні, 7 січня, дніпряни мали змогу спостерігати за величезним повним…
Мер Дніпра Борис Філатов розповів мешканцям, яка доля чекає на…
У Дніпрі створили музей деградації військово-космічних сил Росії, у колекції…