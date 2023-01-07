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  • Серйозна ДТП у Павлограді: зіштовхнулися ВАЗ та мікроавтобус Volkswagen (ФОТО)

Серйозна ДТП у Павлограді: зіштовхнулися ВАЗ та мікроавтобус Volkswagen (ФОТО)

Сьогодні 11:57
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У п'ятницю, 6 січня, у Павлограді Дніпропетровської області сталася серйозна аварія. На вулиці Дніпровська зіштовхнулися легковий автомобіль «ВАЗ 2105» та мікроавтобус Volkswagen Transporter.

Новости Днепра про Серйозна ДТП у Павлограді: зіштовхнулися ВАЗ та мікроавтобус Volkswagen (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

Виклик до Служби порятунку надійшов приблизно о 19:00. 

Внаслідок зіткнення постраждав водій ВАЗ. Його дістали з машини до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Працівники екстреної медичної допомоги госпіталізовали чоловіка до лікарні.

Новости Днепра про Серйозна ДТП у Павлограді: зіштовхнулися ВАЗ та мікроавтобус Volkswagen (ФОТО)

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці. 

Новости Днепра про Серйозна ДТП у Павлограді: зіштовхнулися ВАЗ та мікроавтобус Volkswagen (ФОТО)

Новости Днепра про Серйозна ДТП у Павлограді: зіштовхнулися ВАЗ та мікроавтобус Volkswagen (ФОТО)

Новости Днепра про Серйозна ДТП у Павлограді: зіштовхнулися ВАЗ та мікроавтобус Volkswagen (ФОТО)

Новости Днепра про Серйозна ДТП у Павлограді: зіштовхнулися ВАЗ та мікроавтобус Volkswagen (ФОТО)

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Новости Днепра про Серйозна ДТП у Павлограді: зіштовхнулися ВАЗ та мікроавтобус Volkswagen (ФОТО)Українська Новости Днепра про Серйозна ДТП у Павлограді: зіштовхнулися ВАЗ та мікроавтобус Volkswagen (ФОТО)Русский

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