Серйозна ДТП у Павлограді: зіштовхнулися ВАЗ та мікроавтобус Volkswagen (ФОТО)

У п'ятницю, 6 січня, у Павлограді Дніпропетровської області сталася серйозна аварія. На вулиці Дніпровська зіштовхнулися легковий автомобіль «ВАЗ 2105» та мікроавтобус Volkswagen Transporter.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Виклик до Служби порятунку надійшов приблизно о 19:00.

Внаслідок зіткнення постраждав водій ВАЗ. Його дістали з машини до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Працівники екстреної медичної допомоги госпіталізовали чоловіка до лікарні.

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

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