Серйозна ДТП у Павлограді: зіштовхнулися ВАЗ та мікроавтобус Volkswagen (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Виклик до Служби порятунку надійшов приблизно о 19:00.
Внаслідок зіткнення постраждав водій ВАЗ. Його дістали з машини до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Працівники екстреної медичної допомоги госпіталізовали чоловіка до лікарні.
Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.
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