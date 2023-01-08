Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Маляр зробила важливу заяву щодо мобілізації жінок до 2026 року

Сьогодні 11:49
просмотров

Протягом наступних кількох років мобілізація жінок в Україні буде добровільною.

Новости Днепра про Маляр зробила важливу заяву щодо мобілізації жінок до 2026 року

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, до 2026 року в Україні мобілізація жінок здійснюватиметься виключно на добровільній основі.

Ба більше, як зазначила Ганна Маляр, навіть єдина медична спеціальність, володарки яких можуть підлягати призову до лав Сил оборони, не передбачає обов’язкової постановки на військовий облік.

До 2026 року навіть та єдина медична спеціальність, яка може підлягати мобілізації, не має обов’язкової постановки на військовий облік. Усі інші професії у добровільному порядку, – наголосила заступник голови Міноборони.

Станом на сьогоднішній день у зоні бойових дій несуть службу близько 5 тисяч жінок. Українки, за словами Ганни Маляр, добровільно вступили до лав Сил оборони України.

Читайте також:

Новости Днепра про Маляр зробила важливу заяву щодо мобілізації жінок до 2026 рокуУкраїнська Новости Днепра про Маляр зробила важливу заяву щодо мобілізації жінок до 2026 рокуРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Без Пушкіна, Горького, Чкалова: Дніпро опинився серед лідерів “пам’ятникопаду”
    Новини Дніпра
    05.01.2023 18:34
    Без Пушкіна, Горького, Чкалова: Дніпро опинився серед лідерів “пам’ятникопаду”

    З початку повномасштабної війни в Україні розпочалось масове знесення пам'ятників…

    Кабмін затвердив нові правила військового обліку в Україні: подробиці
    Новини Дніпра
    05.01.2023 08:00
    Кабмін затвердив нові правила військового обліку в Україні: подробиці

    Кабмін затвердив нові правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

    Чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на Різдво
    Новини Дніпра
    04.01.2023 16:52
    Чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на Різдво

    Цього року Різдво випало на суботу, 7 січня.

    Кабмін затвердив новий порядок обліку військовозобов’язаних: що змінилося
    новини України
    03.01.2023 18:35
    Кабмін затвердив новий порядок обліку військовозобов’язаних: що змінилося

    Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок обліку призовників, військовозобов'язаних та…

    Наверх