У ДТЕК зробили важливу заяву про ліміти споживання електроенергії

У зв’язку зі збільшенням споживання електроенергії на тлі погіршення погодних умов ліміти споживання можуть встановлювати не тільки вдень, а й вночі.

Як зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, наразі компанії-постачальники електроенергії запроваджують графіки відключень відповідно до лімітів споживання, які зазвичай не застосовуються вночі. Та ситуація може змінитися.

Зараз йде зниження температури, збільшення споживання. Тож я думаю, що обмеження будуть застосовувати не лише вдень, але й у нічний час, – пояснив Сахарук.

Будь ласка, споживайте електроенергію відповідально! Усе буде Україна!

Нагадаємо, раніше ми писали, чи діють сьогодні у Дніпрі стабілізаційні відключення та де подивитися графіки.

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