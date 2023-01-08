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У ДТЕК зробили важливу заяву про ліміти споживання електроенергії

Сьогодні 12:46
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У зв’язку зі збільшенням споживання електроенергії на тлі погіршення погодних умов ліміти споживання можуть встановлювати не тільки вдень, а й вночі.

Новости Днепра про У ДТЕК зробили важливу заяву про ліміти споживання електроенергії

Як зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, наразі компанії-постачальники електроенергії запроваджують графіки відключень відповідно до лімітів споживання, які зазвичай не застосовуються вночі. Та ситуація може змінитися.

Зараз йде зниження температури, збільшення споживання. Тож я думаю, що обмеження будуть застосовувати не лише вдень, але й у нічний час, – пояснив Сахарук.

Будь ласка, споживайте електроенергію відповідально! Усе буде Україна!

Нагадаємо, раніше ми писали, чи діють сьогодні у Дніпрі стабілізаційні відключення та де подивитися графіки.

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Новости Днепра про У ДТЕК зробили важливу заяву про ліміти споживання електроенергіїУкраїнська

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