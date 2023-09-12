На Днепропетровщине 37-летний внук убил свою бабушку из-за денег

Об этом говорится в приговоре Терновского районного суда Кривого Рога.
Криворожец забил до смерти свою бабушку, потому что она не давала ему денег. Преступление произошло в квартире убитой. Сначала родственники ссорились, внук материл женщину, которая отказывалась ему финансово помочь.
Внук разозлился, поэтому ударил несколько раз свою бабушку по голове, а потом, когда она упала на пол, продолжил ее бить ногами. После этого он вышел из квартиры и ушел в неизвестном направлении. Слышавшие ссору соседи вызвали скорую помощь, которая забрала пострадавшую женщину в реанимацию.
К сожалению, врачам не удалось спасти пострадавшую. От полученных травм она скончалась в больнице.
Во время суда 37-летний обвиняемый свою вину не признал и не раскаялся.
Терновский районный суд города Кривого Рога признал виновным и назначил наказание ранее судимому 37-летнему гражданину Н. за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей, в виде лишения свободы на срок восемь лет и по совокупности уголовных правонарушений, суд назначил окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в уголовно-исполнительном учреждении.
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