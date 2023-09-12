На Дніпропетровщині 37-річний внук вбив свою бабусю через гроші

У Кривому Розі судили чоловіка, який вбив свою бабусю.

Про це йдеться у вироці Тернівського районного суду Кривого Рогу.

Криворіжець забив до смерті свою бабусю, бо вона не давала йому грошей. Злочин стався у квартирі вбитої. Спочатку родичі сварилися, внук лаявся на жінку, яка відмовлялася йому фінансово допомогти.

Онук розізлився, тому вдарив кілька разів свою бабусю по голові, а потім коли вона впала на підлогу, продовжив її бити ногами. Після цього він вийшов із квартири та пішов у невідомому напрямку. Сусіди, які чули сварку, викликали швидку допомогу, яка забрала потерпілу жінку до реанімації.

На жаль, лікарям не вдалося врятувати постраждалу. Від отриманих травм вона померла у лікарні.

Під час суду 37-річний обвинувачений свою вину не визнав та не розкаявся.

Тернівський районний суд міста Кривого Рогу визнав винуватим та призначив покарання раніше судимому 37-річному громадянину Н. за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, у виді позбавлення волі на строк вісім років та за сукупністю кримінальних правопорушень, суд призначив остаточне покарання обвинуваченому у виді позбавлення волі на строк дев’ять років у кримінально-виконавчій установі.

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