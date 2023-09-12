На Дніпропетровщині сталася смертельна аварія: ЗАЗ збив дітей на самокаті

У понеділок, 11 вересня, у селі Капулівка Нікопольського району сталася смертельна аварія.
Там водій автомобіля ЗАЗ Славута збив двох дітей на самокаті.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, діти виїхали з другорядної дороги. Уникнути зіткнення не вдалось.
На жаль, 9-річна дівчинка загинула, а 10-річного хлопчика з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Перемозі збили хлопчика на самокаті.
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