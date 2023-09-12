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  • На Дніпропетровщині сталася смертельна аварія: ЗАЗ збив дітей на самокаті

На Дніпропетровщині сталася смертельна аварія: ЗАЗ збив дітей на самокаті

Сьогодні 10:00
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Будь ласка, будьте уважні на дорогах!
Новости Днепра про На Дніпропетровщині сталася смертельна аварія: ЗАЗ збив дітей на самокаті

Фото умовне.

У понеділок, 11 вересня, у селі Капулівка Нікопольського району сталася смертельна аварія.

Там водій автомобіля ЗАЗ Славута збив двох дітей на самокаті.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, діти виїхали з другорядної дороги. Уникнути зіткнення не вдалось.

На жаль, 9-річна дівчинка загинула, а 10-річного хлопчика з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Перемозі збили хлопчика на самокаті.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині сталася смертельна аварія: ЗАЗ збив дітей на самокатіУкраїнська

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