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У Дніпрі на три тижні зміниться схема руху низки маршруток та трамваїв

Сьогодні 11:00
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У Дніпрі запланували зміни в роботі громадського транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі на три тижні зміниться схема руху низки маршруток та трамваїв

Про зміни повідомили в департаменті транспорту ДМР.

Через ремонт трамвайного переїзду на розі проспекту Сергія Нігояна та вулиці Львівської з 16 вересня до 9 жовтня внесено зміни у рух громадського транспорту:

Трамвайні маршрути №11 та №15 будуть обʼєднані та спрямовані за схемою:

Дніпровський машинобудівний завод – вулиця Робоча – вулиця Володимира Антоновича – проспект Івана Мазепи – вулиця Криворізька – проспект Івана Мазепи – вулиця Володимира Антоновича – вулиця Робоча – Дніпровський машинобудівний завод Антоновича – ДМЗ;

Трамвайний маршрут №14 тимчасово припиняє рух;

Тролейбусний маршрут №4 тимчасово припиняє рух.

Також змінять схему руху деякі автобусні маршрути:

  • у напрямку від залізничного вокзалу автобусні маршрути №№ 34, 44, 73 та 106 рухатимуться через Січовий провулок;
  • у напрямку до залізничного вокзалу автобусні маршрути №№ 75К, 86, 90, 141, 146А та 157А з проспекту Нігояна через вулицю Щепкіна, вздовж парку Пам’яті та Примирення до вулиці Курчатова і далі за маршрутом.

Новости Днепра про У Дніпрі на три тижні зміниться схема руху низки маршруток та трамваїв

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі на деякий час звузять дорогу на Січеславській Набережній.

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Новости Днепра про У Дніпрі на три тижні зміниться схема руху низки маршруток та трамваївУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на три тижні зміниться схема руху низки маршруток та трамваївРусский

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