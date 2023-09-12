У Дніпрі на три тижні зміниться схема руху низки маршруток та трамваїв

У Дніпрі запланували зміни в роботі громадського транспорту.

Про зміни повідомили в департаменті транспорту ДМР.

Через ремонт трамвайного переїзду на розі проспекту Сергія Нігояна та вулиці Львівської з 16 вересня до 9 жовтня внесено зміни у рух громадського транспорту:

Трамвайні маршрути №11 та №15 будуть обʼєднані та спрямовані за схемою:

Дніпровський машинобудівний завод – вулиця Робоча – вулиця Володимира Антоновича – проспект Івана Мазепи – вулиця Криворізька – проспект Івана Мазепи – вулиця Володимира Антоновича – вулиця Робоча – Дніпровський машинобудівний завод Антоновича – ДМЗ;

Трамвайний маршрут №14 тимчасово припиняє рух;

Тролейбусний маршрут №4 тимчасово припиняє рух.

Також змінять схему руху деякі автобусні маршрути:

у напрямку від залізничного вокзалу автобусні маршрути №№ 34, 44, 73 та 106 рухатимуться через Січовий провулок;

у напрямку до залізничного вокзалу автобусні маршрути №№ 75К, 86, 90, 141, 146А та 157А з проспекту Нігояна через вулицю Щепкіна, вздовж парку Пам’яті та Примирення до вулиці Курчатова і далі за маршрутом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі на деякий час звузять дорогу на Січеславській Набережній.

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