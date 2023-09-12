У Дніпрі на три тижні зміниться схема руху низки маршруток та трамваїв

Про зміни повідомили в департаменті транспорту ДМР.
Через ремонт трамвайного переїзду на розі проспекту Сергія Нігояна та вулиці Львівської з 16 вересня до 9 жовтня внесено зміни у рух громадського транспорту:
Трамвайні маршрути №11 та №15 будуть обʼєднані та спрямовані за схемою:
Дніпровський машинобудівний завод – вулиця Робоча – вулиця Володимира Антоновича – проспект Івана Мазепи – вулиця Криворізька – проспект Івана Мазепи – вулиця Володимира Антоновича – вулиця Робоча – Дніпровський машинобудівний завод Антоновича – ДМЗ;
Трамвайний маршрут №14 тимчасово припиняє рух;
Тролейбусний маршрут №4 тимчасово припиняє рух.
Також змінять схему руху деякі автобусні маршрути:
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі на деякий час звузять дорогу на Січеславській Набережній.
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