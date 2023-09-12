У Дніпрі у цю суботу буде працювати ботсад: подробиці

У цю суботу, 16 вересня, ботанічний сад ДНУ відчинить свої двері для дніпрян та гостей міста. Він працюватиме з 10:00 до 16:00.
Про це повідомили на сторінці ботсаду в ФБ.
Дорогі друзі! У цю суботу 16 вересня ботанічний сад знов буде відкритий для відвідування. Час роботи з 10:00 до 16:00. Вхід з вул. Бронетанкова через адміністративний корпус, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для гостей буде працювати експозиційна оранжерея, планується проведення екскурсій по території саду. Крім того, усі охочі зможуть придбати собі рослини: кімнатні, декоративні деревно-чагарникові, плодові чагарники тощо.
Вартість квитків:
Вхід до оранжереї та екскурсії оплачуються окремо. Усі види квитків можна придбати в касі на вході.
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