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У Дніпрі у цю суботу буде працювати ботсад: подробиці

Сьогодні 10:40
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Хороша новина!

Новости Днепра про У Дніпрі у цю суботу буде працювати ботсад: подробиці

У цю суботу, 16 вересня, ботанічний сад ДНУ відчинить свої двері для дніпрян та гостей міста. Він працюватиме з 10:00 до 16:00.

Про це повідомили на сторінці ботсаду в ФБ.

Дорогі друзі! У цю суботу 16 вересня ботанічний сад знов буде відкритий для відвідування. Час роботи з 10:00 до 16:00. Вхід з вул. Бронетанкова через адміністративний корпус, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для гостей буде працювати експозиційна оранжерея, планується проведення екскурсій по території саду. Крім того, усі охочі зможуть придбати собі рослини: кімнатні, декоративні деревно-чагарникові, плодові чагарники тощо.

Новости Днепра про У Дніпрі у цю суботу буде працювати ботсад: подробиці

Новости Днепра про У Дніпрі у цю суботу буде працювати ботсад: подробиці

Вартість квитків:

  • дорослі – 45 грн;
  • діти від 7 до 14 років – 15 грн;
  • діти до 7 років – безкоштовно; 
  • переселенці та учасники бойових дій – 15 грн (за умов пред’явлення посвідчення);
  • діти переселенців та учасників бойових дій – 9 грн.

Вхід до оранжереї та екскурсії оплачуються окремо. Усі види квитків можна придбати в касі на вході.

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Новости Днепра про У Дніпрі у цю суботу буде працювати ботсад: подробиціУкраїнська

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