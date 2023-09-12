У Дніпрі у цю суботу буде працювати ботсад: подробиці

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У цю суботу, 16 вересня, ботанічний сад ДНУ відчинить свої двері для дніпрян та гостей міста. Він працюватиме з 10:00 до 16:00.

Про це повідомили на сторінці ботсаду в ФБ.

Дорогі друзі! У цю суботу 16 вересня ботанічний сад знов буде відкритий для відвідування. Час роботи з 10:00 до 16:00. Вхід з вул. Бронетанкова через адміністративний корпус, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для гостей буде працювати експозиційна оранжерея, планується проведення екскурсій по території саду. Крім того, усі охочі зможуть придбати собі рослини: кімнатні, декоративні деревно-чагарникові, плодові чагарники тощо.

Вартість квитків:

дорослі – 45 грн;

діти від 7 до 14 років – 15 грн;

діти до 7 років – безкоштовно;

переселенці та учасники бойових дій – 15 грн (за умов пред’явлення посвідчення);

діти переселенців та учасників бойових дій – 9 грн.

Вхід до оранжереї та екскурсії оплачуються окремо. Усі види квитків можна придбати в касі на вході.

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