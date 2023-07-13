На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьми

Об этом сообщает полиция Черниговской области.
Отмечается, что в результате ДТП 32-летний водитель, его 29-летняя жена и их 8-летняя дочь погибли на месте. 3-летнюю девочку, которая получила травмы, госпитализировали. К сожалению, она умерла в больнице.
По данному факту открыто производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).
Предварительно известно, что водитель автомобиля двигался в направлении Нежина через железнодорожный переезд, оборудованный световой и звуковой сигнализацией, а также соответствующими дорожными знаками. Водитель проигнорировал запрещенные сигналы и поехал через переезд, в результате чего произошло столкновение с электропоездом «Чернигов-Нежин».
Следователи собирают материалы о происшествии, устанавливают и допрашивают свидетелей. Назначен ряд экспертиз.
Досудебное расследование продолжается.
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