Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьми

На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьми

Сегодня 16:59
просмотров

Вчера, 12 июля, около 21:00 на Черниговщине возле пгт Куликовка автомобиль выехал на железнодорожные пути, несмотря на запретные сигналы, и попал под поезд: погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Новости Днепра про На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьми

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Отмечается, что в результате ДТП 32-летний водитель, его 29-летняя жена и их 8-летняя дочь погибли на месте. 3-летнюю девочку, которая получила травмы, госпитализировали. К сожалению, она умерла в больнице.

Новости Днепра про На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьми

Новости Днепра про На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьми

По данному факту открыто производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).

Предварительно известно, что водитель автомобиля двигался в направлении Нежина через железнодорожный переезд, оборудованный световой и звуковой сигнализацией, а также соответствующими дорожными знаками. Водитель проигнорировал запрещенные сигналы и поехал через переезд, в результате чего произошло столкновение с электропоездом «Чернигов-Нежин».

Следователи собирают материалы о происшествии, устанавливают и допрашивают свидетелей. Назначен ряд экспертиз.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре грузовой поезд насмерть сбил женщину: что говорят в полиции.

Читайте также:

Новости Днепра про На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьмиУкраїнська Новости Днепра про На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьмиРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего 38-летнего мужчину: что известно
Новости Днепра
Сегодня 14:44
На Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего 38-летнего мужчину: что известно

Недавно мы писали, что в Днепропетровской области без вести пропал…

В Днепре в подъезде дома нашли труп: в полиции просят помочь установить личность
Новости Днепра
Сегодня 12:14
В Днепре в подъезде дома нашли труп: в полиции просят помочь установить личность

Нужна ваша помощь!

В пригороде Днепра горел дом: погиб мужчина, его данные устанавливаются
Новости Днепра
Сегодня 10:36
В пригороде Днепра горел дом: погиб мужчина, его данные устанавливаются

Сегодня утром, 13 июля, на улице Кооперативная в Подгородном произошел…

В Днепропетровской области ЗАЗ влетел в отбойник и перевернулся: пострадали люди
Новости Днепра
Сегодня 09:30
В Днепропетровской области ЗАЗ влетел в отбойник и перевернулся: пострадали люди

В Павлограде ночью 13 июля легковой автомобиль ЗАЗ «Славута» попал…

Последние новости

Побьет градом и зальет дождями: на Днепр сунет непогода
Побьет градом и зальет дождями: на Днепр сунет непогода

14 июля по всей территории Украины будет бурлить непогода. Не обделит вниманием она и Днепр.

Сегодня 16:06
просмотров
Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходы
Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходы

В Днепре существует легенда о большом количестве подземных ходов, пролегающих под городом и построенных еще с момента основания населенного пункта. Наибольшая концентрация этих ходов находится в парке Шевченко, а вход в тоннель был в нынешнем Дворце студентов.

Сегодня 15:26
4
просмотров
В Киеве декоммунизируют монумент Родина-мать: что установят вместо советского герба
В Киеве декоммунизируют монумент Родина-мать: что установят вместо советского герба

В Киеве ко Дню Независимости снимут советский герб на щите монумента Родина-мать.

Сегодня 15:24
3
просмотров
Пришел в гости: в Днепре горожане нашли у себя дома хорька
Пришел в гости: в Днепре горожане нашли у себя дома хорька

К днепрянам пришел чужой хорек.

Сегодня 14:48
3
просмотров
На Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего 38-летнего мужчину: что известно
На Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего 38-летнего мужчину: что известно

Недавно мы писали, что в Днепропетровской области без вести пропал 38-летний Евгений Садовой.

Сегодня 14:44
8
просмотров
Жителей Днепра приглашают полакомиться бесплатной пиццей: когда и где
Жителей Днепра приглашают полакомиться бесплатной пиццей: когда и где

В эти выходные днепряне смогут полакомиться пиццей и развлечься в парках города.

Сегодня 13:58
4
просмотров
В Днепре предлагают переименовать улицу Гаванскую: зачем и как именно
В Днепре предлагают переименовать улицу Гаванскую: зачем и как именно

Улицу Гаванскую, которая в Приднепровске, предлагают переименовать в Пересеченскую.

Сегодня 13:18
5
просмотров
Внезапно умер капеллан Днепровской зенитной ракетной бригады
Внезапно умер капеллан Днепровской зенитной ракетной бригады

12 июля скончался капеллан Днепровской зенитной бригады Марьян Дюс.

Сегодня 12:34
5
просмотров
Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)
Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)

Еще в 2015 году улица Южная была проездной. По обе стороны ее теснились старинные двухэтажные дома постройки 1890-х годов. Тогда же была начата ее реконструкция. Теперь это пешеходная улица с многоэтажными бизнес-центрами, «светящейся» рекой, детской площадкой, различными заведениями и зоной…

Сегодня 12:32
5
просмотров
В Днепре в подъезде дома нашли труп: в полиции просят помочь установить личность
В Днепре в подъезде дома нашли труп: в полиции просят помочь установить личность

Нужна ваша помощь!

Сегодня 12:14
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх