На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьми

Вчера, 12 июля, около 21:00 на Черниговщине возле пгт Куликовка автомобиль выехал на железнодорожные пути, несмотря на запретные сигналы, и попал под поезд: погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Отмечается, что в результате ДТП 32-летний водитель, его 29-летняя жена и их 8-летняя дочь погибли на месте. 3-летнюю девочку, которая получила травмы, госпитализировали. К сожалению, она умерла в больнице.

По данному факту открыто производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).

Предварительно известно, что водитель автомобиля двигался в направлении Нежина через железнодорожный переезд, оборудованный световой и звуковой сигнализацией, а также соответствующими дорожными знаками. Водитель проигнорировал запрещенные сигналы и поехал через переезд, в результате чего произошло столкновение с электропоездом «Чернигов-Нежин».

Следователи собирают материалы о происшествии, устанавливают и допрашивают свидетелей. Назначен ряд экспертиз.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре грузовой поезд насмерть сбил женщину: что говорят в полиции.

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