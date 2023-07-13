Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего 38-летнего мужчину: что известно

На Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего 38-летнего мужчину: что известно

Сегодня 14:44
просмотров

Недавно мы писали, что в Днепропетровской области без вести пропал 38-летний Евгений Садовой.

Новости Днепра про На Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего 38-летнего мужчину: что известно

10 июля мужчина вышел из дома в селе Николаевка Петриковского района и не вернулся. Последний раз выходил на связь 11 июля в 10:30.

К сожалению, сегодня стало известно, что мужчину нашли мертвым.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена».

Обстоятельства смерти мужчины пока неизвестны.

Выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

Новости Днепра про На Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего 38-летнего мужчину: что известно

Новости Днепра про На Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего 38-летнего мужчину: что известно

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в подъезде дома нашли труп: в полиции просят помочь установить личность.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего 38-летнего мужчину: что известноУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего 38-летнего мужчину: что известноРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре в подъезде дома нашли труп: в полиции просят помочь установить личность
Новости Днепра
Сегодня 12:14
В Днепре в подъезде дома нашли труп: в полиции просят помочь установить личность

Нужна ваша помощь!

Сегодня в некоторых городах Днепропетровщины будет громко: подробности
Новости Днепра
Сегодня 11:19
Сегодня в некоторых городах Днепропетровщины будет громко: подробности

Без паники!

В пригороде Днепра горел дом: погиб мужчина, его данные устанавливаются
Новости Днепра
Сегодня 10:36
В пригороде Днепра горел дом: погиб мужчина, его данные устанавливаются

Сегодня утром, 13 июля, на улице Кооперативная в Подгородном произошел…

На Днепропетровщине в реке утонул мужчина
Новости Днепра
Вчера 18:53
На Днепропетровщине в реке утонул мужчина

Пожалуйста, берегите себя и своих родных!

Последние новости

Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходы
Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходы

В Днепре существует легенда о большом количестве подземных ходов, пролегающих под городом и построенных еще с момента основания населенного пункта. Наибольшая концентрация этих ходов находится в парке Шевченко, а вход в тоннель был в нынешнем Дворце студентов.

Сегодня 15:26
2
просмотров
Жителей Днепра приглашают полакомиться бесплатной пиццей: когда и где
Жителей Днепра приглашают полакомиться бесплатной пиццей: когда и где

В эти выходные днепряне смогут полакомиться пиццей и развлечься в парках города.

Сегодня 13:58
4
просмотров
В Днепре предлагают переименовать улицу Гаванскую: зачем и как именно
В Днепре предлагают переименовать улицу Гаванскую: зачем и как именно

Улицу Гаванскую, которая в Приднепровске, предлагают переименовать в Пересеченскую.

Сегодня 13:18
4
просмотров
Внезапно умер капеллан Днепровской зенитной ракетной бригады
Внезапно умер капеллан Днепровской зенитной ракетной бригады

12 июля скончался капеллан Днепровской зенитной бригады Марьян Дюс.

Сегодня 12:34
5
просмотров
Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)
Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)

Еще в 2015 году улица Южная была проездной. По обе стороны ее теснились старинные двухэтажные дома постройки 1890-х годов. Тогда же была начата ее реконструкция. Теперь это пешеходная улица с многоэтажными бизнес-центрами, «светящейся» рекой, детской площадкой, различными заведениями и зоной…

Сегодня 12:32
3
просмотров
В Днепре в подъезде дома нашли труп: в полиции просят помочь установить личность
В Днепре в подъезде дома нашли труп: в полиции просят помочь установить личность

Нужна ваша помощь!

Сегодня 12:14
8
просмотров
В днепровских университетах и колледжах могут отменить онлайн-обучение
В днепровских университетах и колледжах могут отменить онлайн-обучение

Украинским вузам рекомендуют начать учебный год в офлайн-формате.

Сегодня 11:55
2
просмотров
Сегодня в некоторых городах Днепропетровщины будет громко: подробности
Сегодня в некоторых городах Днепропетровщины будет громко: подробности

Без паники!

Сегодня 11:19
7
просмотров
В Днепре на обезвоженном массиве неизвестные сломали колонку с водой
В Днепре на обезвоженном массиве неизвестные сломали колонку с водой

В Днепре в очередной раз сломали колонку с водой на левом берегу.

Сегодня 10:55
5
просмотров
В пригороде Днепра горел дом: погиб мужчина, его данные устанавливаются
В пригороде Днепра горел дом: погиб мужчина, его данные устанавливаются

Сегодня утром, 13 июля, на улице Кооперативная в Подгородном произошел пожар.

Сегодня 10:36
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх