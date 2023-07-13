На Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего 38-летнего мужчину: что известно

Недавно мы писали, что в Днепропетровской области без вести пропал 38-летний Евгений Садовой.

10 июля мужчина вышел из дома в селе Николаевка Петриковского района и не вернулся. Последний раз выходил на связь 11 июля в 10:30.

К сожалению, сегодня стало известно, что мужчину нашли мертвым.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена».

Обстоятельства смерти мужчины пока неизвестны.

Выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в подъезде дома нашли труп: в полиции просят помочь установить личность.

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